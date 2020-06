Danmark stänger gränsen för Halland

I förra veckan fick hallänningarna beskedet att Halland tillsammans med Blekinge och Skåne återigen får resa till Danmark från och med 27 juni. Under torsdagen kom dock beskedet att det nu endast är västerbottningar som är välkomna.

Det beror på att Halland inte uppfyller de krav som Danmark ställer på antalet coronasmittade per 100 000 invånare. Enligt Statens seruminstituts lista är 46,6 smittade per 100 000 invånare i Halland de senaste två veckorna, alltså högre än kravet på under 20 smittade per 100 000.

Västerbotten är alltså den enda region i Sverige som uppfyller dessa krav med en siffra på 17,9 smittade per 100 000 invånare, enligt Statens seruminstituts lista.

Svenskar, förutom västerbottningar, kommer inte att kunna resa in i Danmark, om de inte har särskilda skäl att korsa gränsen, som arbete eller att de har familj i landet, rapporterar Sydsvenskan.