Så mycket droger hittades i de halländska avloppen

Den 26 november förra året testades alla hallänningar för narkotika via avloppsvattnet. Alla som gick på toa i Halland under det dygnet testades och resultatet visar fyra olika narkotikasubstanser per kommun.

Johan Lindberg är organisk analytisk kemist som ansvarat för provtagningen.

– Styrkan med metoden är att man inte behöver provta alla individer utan det blir ett stickprov vid den tidpunkten, säger Johan Lindberg organisk analytisk kemist som ansvarat för provtagningen.

Kompletterar lägesbilden

Länsstyrelsen Halland står för initiativet som aktör i Preventionsnätverket, ett samverkansorgan i Halland. Analysen ska komplettera lägesbilden med konkreta mått på förekomsten av narkotika: MDMA/ecstasy, kokain, amfetamin och cannabis.

Det är första gången som siffror på konkreta mängder tas fram.

– Vi har bara kunnat räkna anmälningar hos oss och de varierar ju helt beroende på om man gör en extra insats med narkotikaspan till exempel. Det här är betydelsefullt att jobba med, säger Anneli Svensson kommunpolis i Falkenberg.

Mätningarna visar hur många mikrogram narkotika per kubikmeter vatten per 1 000 invånare som fanns i avloppet. Man mätte en tisdag, den 12 september 2017, samt en lönehelg, lördag den 26 november 2017.

Varierande resultat

Resultatet varierade mycket mellan dygn, kommun och drog.

– Jag är förvånad över att det är så mycket. Man får inte bli luttrad utan det är ordentliga mängder. Sedan är jag förvånad att det finns en basnivå för alla dagar i veckan, säger Johan Lindberg.

I klippet ovan ser du hur mycket narkotika som fanns i avloppsvattnet i just din kommun när testerna genomfördes i november.