Efter attacken – polisbevakning när elever återvänder till Peder Skrivares skola

– Vi kommer dock inte dra igång ökningen av elever som först hade förväntats. Vi skjuter på det en vecka och tar det i långsammare tempo, säger Tobias Ramstedt till SVT Nyheter Halland och förklarar att fokus ska ligga på att elever och personal ska känna sig trygga.

Från och med måndag kommer polisen finnas på plats. Dörrar kommer hållas låsta och poliserna på plats kommer hålla koll på vem som kommer in och ut på området.

Häktades under fredagen

– De har gått igenom våra lokaler och i nuläget finns ingen hotbild, säger Tobias Ramstedt.

Skolan utrymdes under torsdagen efter att en man med kniv och yxa tagit sig in på området och skadat en av eleverna lindrigt. Han greps samma dag och häktades under fredagen misstänkt för bland annat för förberedelse till mord.

På skolan går det drygt 1 800 elever.