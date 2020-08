Försöker du få ner ditt skräpberg och hur gör du i så fall?

Det bästa sättet att minska sitt sopberg är att minska sin konsumtion samt ha en medveten konsumtion. T ex att köpa second hand samt att själv lämna vidare varor/kläder till second hand. Att inte byta mobil stup i kvarten är också ett bra sätt att minska sopberget. Strunta i appar som inte får plats i din gamla mobil och reparera den när batteriet strejkar.