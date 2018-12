Under Halmstadgalan kommer en auktion hållas. Bland andra Per Gessle och Janne Schaffer har skänkt objekt som ska säljas. På den högra bilden syns Micke Ek och Christof Jeppsson, två av arrangörerna. Foto: Privat/SVT

Gessle och Schaffer skänkte föremål för auktion till förmån för Musikhjälpen

Under lördagen hölls Halmstadgalan, och under kvällen auktioneras flera objekt ut. Det handlade bland annat om cd-skivor och böcker av Per Gessle och Janne Schaffer. Alla intäkter går till Musikhjälpen.

Det är sjätte året som Micke Ek är med och engagerar sig för att samla in pengar till Musikhjälpen och i november spelade de in en musikvideo. För varje visning som videon får skänker ett antal företag en krona till insamlingsbössan och enligt Micke Ek har gensvaret varit ovanligt stort i år. – Ja, lite. Det har alltid gått bra när vi har gjort det här, men i år har den delats väldigt mycket. Temat (”Alla har rätt att funka olika”) slog väl an en sträng, säger han. På fredagkvällen hade 8 550 kronor donerats till insamlingen. Galan en nyhet Engagemanget i sig är alltså ingen nyhet, men själva galan – och auktionen – är helt nytt för i år. Och även när arrangörerna har bett om donationer till den har gensvaret varit stort. – Vi frågade Per Gessle om han ville engagera sig och vara med. Han sa ”absolut” och plockade ihop ett paket med signerade böcker och vinylskivor. Det var samma sak med Janne Schaffer. Jag tänkte att han kanske skulle skänka ett plektrum eller något, men han plockade ihop sina biografier, en sing along-bok och hela sin cd- och dvd-samling med allt han har gjort och även en skiva med outgivet material, säger Micke Ek. Kulturhuset lånas ut Halmstadgalan hålls på Kulturhuset Najaden, som Halmstad kommun lånar ut utan kostnad. Också alla som medverkar i galan ställer upp utan ersättning. Dela Dela

