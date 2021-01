Här dras grundstötta fartyget loss från Falkenbergs hamn

Starta klippet för att se bilder ombord på fartyget när det dras bort under lördagen.

Det var ett helt tomt fartyg, på väg att lastas med skrot, som gick på grund i Falkenbergs hamn natten mot fredag. Under drygt ett dygn var det totalstopp för all trafik, in och ut ur hamnen.

Efter en insats på plats kunde en bärgningsbåt släpa loss fartyget under lördagsförmiddagen. Däremot kommer fartygen inte omedelbart tas i bruk, för att lastas med skrot eller ge sig ut på havet igen.

– När hon nu flyttats så kommer hon ju inte kunna gå för egen maskin härifrån, så vi får se hur det blir, säger Peter Sevholt, vd för Falkenbergs terminal.