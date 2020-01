Här införs Hallands hårdaste begränsning på soptippen

Kungsbacka var först i länet med att begränsa invånarnas fria besök på återvinningscentralerna.

Det var 2011 och sedan dess har Kungsbackaborna fått legitimera sig med ett återvinningskort för att få komma in och slänga sitt skräp.

Sedan dess har Halmstad, Falkenberg och Vaberg följt efter med liknande regler.

12 fria besök

Gemensamt för dessa fyra kommuner är att villahushåll får göra 15 fria besök per år. Därefter tas en tilläggsavgift ut.

Men i Laholms kommun dras gränsen vid tolv fria besök för villahushåll, och sex fria besök för lägenhetsinnehavare. Därefter ska det kosta 250 kronor per besök.

– Att vi fastnade för tolv är helt enkelt för att det blir en gång per månad. Jag tror att det är ytterst få som kommer förbruka sina gånger på tolv besök. Tittar vi på Halmstad när de infört sitt system så ligger snittet för en villaägare på fyra besök per år, säger Laholms kommunråd Erling Cronqvist (C).

Vill stänga ute Båstadsbor

Bakgrunden till att det sker just nu i Laholm är att grannkommunen Båstad stängde sin återvinningscentral förra året. Allt fler Båstadsbor åkte till Laholm och slängde sitt skräp och det vill Laholms kommun inte bjuda sin grannkommun på.

– Fast vi hade infört det här förr eller senare ändå, bland annat av miljöskäl, säger kommunrådet Erling Cronqvist (C).

När, under 2020, som bommarna sätts upp vid inpassagen till återvinningscentralen i Laholm är ännu inte bestämt.

Begränsningarna kommer inte gälla inte förpackningsinsamlingen som sker på återvinningsstationer runt om i kommunen och inte heller för farligt avfall.