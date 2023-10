Hundsmitta tillbaka i Halland – fyra hundar har testat positivt

Leptospiros är en bakteriesjukdom som kan drabba både människor och djur. Infektion hos hund orsakar oftast inte sjukdom, men i en del fall utvecklas allvarlig, till och med dödlig sjukdom hos nyligt infekterade hundar.

Leptospiros förekommer i princip i hela världen. Infektion och utvecklande av sjukdom hos hund är mer frekvent i varmare klimat men ses även i Sverige.

Gnagare är viktiga reservoardjur, och smitta via kontaminerat, relativt varmt och stillastående vatten är typisk smittväg. Även för hund är vistelse i fuktiga miljöer där en infekterad gnagarpopulation finns en viktig smittrisk, och större sjukdomsutbrott ses även hos hundpopulationen ofta under varma månader under sensommaren – hösten efter en period med riklig nederbörd i områden där leptospiros är vanligt förekommande.

Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.