Inget bevattningsförbud i södra Halland trots värmen

Under somrarna i södra Halland är det ofta bevattningsförbud minst någon gång under perioden. Men Laholmsbuktens VA, som är Halmstads och Laholms gemensamma vattenbolag, tycker inte att det är nödvändigt med bevattningsförbud i någon av kommunerna som det ser ut just nu.

Dessutom har perioden med hög dricksvattenförbrukning på senare år sträckt ut sig från några veckor mitt i sommaren till att nu starta redan vid påsk och pågå in på hösten, något som P4 Halland var först med att rapportera. Det är bland annat en effekt av att många som inte är fastboende i de sydhalländska kommunerna jobbat från sina fritidshus under covid-pandemin.

I inslaget ovan berättar Mattias Hultin på Laholmsbuktens VA om varför man inte inför bevattningsförbud än så länge