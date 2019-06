Internationellt cykelevent till Båstad 2020

Att just Båstad skulle bli värdort tillkännagavs under lördagen under en presskonferens som ägde rum under SM i landsvägscykel. På plats fanns Milestone Series tillsammans med representanter från Båstad turism och näringsliv, Svenska cykelförbundet och CK Bure.

- Vi har strategiskt jobbat för att bli en cykelattraktion och att en internationell arrangör väljer oss, ja det är bara superhäftigt. Det visar att vi är på rätt väg, säger Annika Borgelin, projektledare Båstad turism och näringsliv.

Fyra cykellopp i Europa

Endagsloppet på landsvägscykel som arrangeras runt om i Europa har under tio år haft över 23 000 deltagare från 60 olika länder. Förutom det nytillkomna loppet i Båstad arrangeras det även i Mallorca, Eifel i Tyskland samt Storbritannien.

Loppen är för såväl amatörer som för mer rutinerade cyklister och som deltagare går det att välja mellan olika långa distanser. Cykelloppet i Båstad är planerad till den 13 september 2020.