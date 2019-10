Kroppspositiva Fia inspirerar tusentals

Sofia ”Fia” Anderberg bor i Halmstad, har barn och jobbar som influencer. Hennes sociala medier är fyllda av bilder på hennes kropp, innan graviditet, under graviditet, efter graviditet, avklädd och påklädd. Hon vill visa världen att alla kroppar har rätt att finnas oavsett storlek eller form och det är många som uppskattar hennes ärlighet.

”Vi måste sluta retuschera bilder”

– Hälsosamma kroppar kommer i alla former och storlekar. Vi måste bredda bilden av det och sluta retuschera bilder. Vi måste se bristningar och gropar i låren för att veta att de finns, säger Fia Anderberg.

När hon var yngre kämpade hon mot osunda tankar kring sin kropp och kontrollerade mat och träning minutiöst. Men hon tröttnade och började skriva om hur hon ville må men även om hur hon faktiskt mådde.

– Fake it til' you make it, som man säger. Till sist började jag faktiskt känna att jag mådde bra i min egen kropp. I dag älskar jag den och vill visa andra att det går att älska sig själv.

94 000 följer hennes kroppspositiva kamp

Nu har hon över 94 000 följare på Instagram och försörjer sig som influencer och har kroppspositivitet som utgångspunkt.

– Jag får dagligen kommentarer om att jag verkligen hjälper personer att må bättre i sig själv och det är helt underbart. Det är mitt mål, att vi ska ha en värld där alla kroppsformer är tillåtna och accepterade. För det enklaste i livet borde ju faktiskt vara att älska dig själv.

I klippet kan du höra Fia Anderbergs egen berättelse.