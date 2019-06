Kungsbackaparets Iron Maiden-bröllop blev viralt

Det var den första juni som kungsbackabon Tommy Lagerberg och värmlänningen Elin Eriksson gifte sig i Elin hemort Karlskoga. Till sitt bröllop ville de ha en låt som stack ut.

– Vi lyssnade igenom en hel del musik. Ett tag var vi inställda på Ed Sheerans ”Happier”, eftersom den börjar så fint. Men när vi lyssnade närmare på texten insåg vi att vi inte kunde ha den, berättar Elin Eriksson.

”Supergrym präst”

Hon gick in på Youtube och under sin research hittade hon ett klipp som fångade hennes intresse. Det var en trummis och en organist som lirade Iron Maiden-låten ”Fear of the dark” i en kyrka.

– Jag kontaktade prästen och sa att även ville ha den på vårt bröllop. Svaret blev inga problem. Vår präst var supergrym, fortsätter Elin Eriksson.

Det vara ett passande val av flera skäl. Både Elin och Tommy är inbitna fan av rockmusik och en av de första gångerna de träffades var just på en Iron Maiden-konsert i Stockholm år 2004.

– Vi varit på flera andra av deras konserter sedan dess, säger Elin.

Inga djävulstecken

När den stora dagen kom ljöd ”Fear of dark” mellan kyrkväggarna i takt med att brudparet skred fram mot altaret.

– Det var helt magiskt! Ingen av gästerna visste om att vi skulle spela den. Eftersom många av dem gillar Iron Maiden såg man många leenden, säger Elin.

Elins och Tommys döttrar julade ut ur kyrkan till låten ”Levels” av Avicii. Foto: Morten Bruhn Bruhnsphoto.se

Det blev dock inget headbangade eller några djävulstecken i kyrkan. Det blev heller ingen mer rockmusik under vigseln. Däremot spelades en annan känd låt när det var dags att lämna kyrkan.

Populärt i raketfart

– Då körde vi Levels av Avicii, samtidigt som barnen julade längs altargången, skrattar Elin, som numera bor i Kungsbacka med sin make och sina två barn.

Klippet på när kyrkomusikern spelar ”Fear of the dark” har visats tusentals gånger på sociala medier. Elin hade inte väntat sig att det skulle bli så pass viralt.

– Det är jätteroligt! Jag tror Sören (kyrkomusikern) kommer få spela fler gånger framöver, säger hon.

I ovanstående klipp kan du när låten spelas på själva bröllopet.