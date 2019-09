Nya förslag på höjda parkeringsavgifter i Halmstad

Det är andra gången på ett år som nämnden behandlar frågan. Tidigare har förslaget återremitterats för att utredas ytterligare.

– Vi vill skapa bättre tillgänglighet och rotation på parkeringsplatserna. Idag är genomsnittstiden för parkering för hög i centrumkärnan. Med högre avgift nära centrum ökar vi omsättningen på parkeringsplatserna och gör centrum tillgängligt för fler besökare. Tanken är att boende och anställda parkerar lite längre bort från centrumkärnan så att besökare och kunder som vill göra snabbare ärenden har möjlighet att parkera mer centralt, säger Håkan Björklund (C), ordförande i teknik- och fritidsnämnden.

Fler bilar i parkeringshusen

De nuvarande parkeringstaxorna i Halmstad är indelade i tre zoner (röd, blå och gul) och så har det varit sedan 2010. I röd zon kostar det 12 kr/timme att parkera. I blå zon är det 6 kr/timmen och i gul zon 3 kr/timmen.

I det nya förslaget föreslås höjningar av timtaxan i samtliga zoner. I röd zon ska det istället kosta 16 kr/timmen, i blå zon 8 kr/timmen och i gul zon 4 kr/timmen.

Parkeringshuset Svartmunken har varit öppet sen julveckan 2018. Foto: SVT

Teknik- och fritidsnämnden vill se fler bilar i parkeringshusen Svartmunken och Torggaraget. Där föreslås att parkeringstaxan förbli oförändrad.

Ingen p-skiva

Samtliga partier finns respresenterade i nämnden och alla var överens om beslutet. Det fann dock några undantag gällande vissa frågor. Kristdemokraterna har sedan tidigare drivit frågan om att införa p-skiva – något som inte vann bifall i nämnden.

Frågan tas upp i fullmäktige längre fram i höst och ett beslut kommer troligtvis i november.

– Jag hoppas det sker så skyndsamt som möjligt så att vi hinner ändra skyltningen, säger Håkan Björklund (C).

Hur tror du reaktionen blir från lokalborna om det här går igenom?

– Oavsett vilka förändringar man gör får man reaktioner. En kan ju vara att folk säger att man inte kommer vilja köra in till stan. Men det kan ju bero på att det är fullt på parkeringarna. På sikt tror jag det här gynnar möjligheterna att komma in i city, svarar Håkan Björklund (C).