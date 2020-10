Polisen efter skjutningen: ”Utredningen går åt rätt håll”

Efter att en kvinna i 20-årsåldern blev skjuten i benet under fredagskvällen har polisen tagit in extra resurser, knackat dörr och sökt av området.

– Vi försöker tålamodigt och noggrant beta av hela området. Många hör inte av sig fast de har något att berätta så därför söker vi upp folk via dörrknackning, säger Christer Bartholdsson, lokalpolisområdeschef i Falkenberg.