Radio-Per: ”Dödsmetall är bra för mindfulness”

Dödsmetallbandet By Night startade 1999 i Falkenberg. Genom åren har bandet släppt tre album: Burn the flags (2005), A new shape of desperation (2006) och Sympathy of tomorrow (2012). Bandet har turnerat runt om i Europa och spelat på festivaler. Senaste spelningen var på Metaltown i Göteborg 2012. By Night firar nu 20 år och den 1 juni gör bandet en exklusiv återföreningsspelning i hemstaden Falkenberg. Nuvarande medlemmar är:

Per Qvarnström – trummor

Martin Karlsson – basgitarr

Christoffer Andersson – sång

André Gonzales – gitarr

Henrik Persson – gitarr