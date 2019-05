Det här är dödsmetall

Sedan Per Qvarnström var 14 år (1999) har han spelat dödsmetall i bandet By Night.

– Det var på den tiden man letade efter häftigare saker hela tiden. Man ville göra häftigare trick på sin skateboard, se coolare filmer och lyssna på fräsigare musik hela tiden, säger Per Qvarnström.

Det fanns inga stora musiktjänster att tillgå på internet och lösningen för Per hemma i Falkenberg var att ”tape-trada”

– Man bytte kassetter med kompisar och då dök den här stilen upp. Sen hittade man några att alliera sig med som också älska dödsmetall och så bildade man lite band och sådär. Det kom till en i sökandet av spännande saker i livet, säger Per Qvarnström.

Halländska band har varit ganska framträdande på dödsmetallscenen vad tror du det beror på?

– Det fanns något som hette Göteborgsoundet i andra eran av dödsmetallen och den ekade ända ner till Halland. Medlemmar i stora världskända band som At the Gates var bland annat från Kungsbacka och Varberg. Finns det några stora band i ens närhet känner man: ”kan dom så kan väl vi”. När vi i By Night stack ut i Europa kom det jättemånga band i samma genre efter oss. Vi har nog har inspirerat varandra och Halland har väl legat så pass nära Göteborg att man har kunnat rida på den vågen.