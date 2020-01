Sadeltjuvar härjar i Varbergs kommun

Under veckan har tjuvarna härjat på flera håll. Under tisdagen kom det in anmälningar om att flera sadlar stulits från ett stall i Grimeton. Därefter har liknande händelser inträffat i Skällinge och nu senast i Rolfstorp.

Polisen i Varberg går nu ut på sociala medier och varnar de som äger sadlar.

”Vi ber alla som förvarar sadlar i stall och förråd att se över lås och fönster, alltid låsa sadelkammaren och är det så att ni har sadlar med högt godsvärde så fundera på om det kan vara värt att förvara dem på annat ställe”, skriver polisen i ett inlägg som publicerade på fredagen.

SVT Nyheter Halland har tidigare träffat Jessica Gånehed i Kungsbacka som hade påhälsning av tjuvar. Men eftersom hon var förberedd fick de lämna stallet tomhänta. I klippet ser du reportaget.