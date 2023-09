Skolchefen: Så ska Halmstad minska hot och våld mot skolpersonal

Se chefen för barn- och ungdomsförvaltningen i Halmstads kommun svara om deras konkreta plan i klippet.

Flest anmälningar de senaste fem åren har gjorts från Malmö, Stockholm och Jönköpings kommuner, visar Arbetsmiljöverkets statistik. Halmstad hamnar på sjunde plats i Sverige med totalt 86 anmälningar under samma period.

– Det är med sorg varje gång jag konstaterar att någonting sådant här händer, säger Dennis Hjelmström, skolchef i Halmstad kommun.

”Inte bra för arbetsmiljöarbetet”

Arbetsmiljöverket har sedan 2018 fått in ungefär 700 anmälningar per år om hot och våld mot skolpersonal i grundskolor. Just nu genomför myndigheten riktade inspektioner på svenska skolor för att granska hur de förebygger hot och våld mot skolpersonal.

– Den allvarligaste biten är naturligtvis att det inte är bra för arbetsmiljöarbetet eller individer, att man verkar i miljöer där risken för hot och våld finns, säger Kristian Hansson, sakkunnig i skola och utbildning på Arbetsmiljöverket.

Kan det vara så att viljan att anmäla har ökat?

– Så är det säkert. Det ser vi generellt när vi tittar över hela arbetslandskapet att anmälningsbenägenheten ökar. Men när det gäller just skolan ser vi att ökningen är högre än i övriga samhället, säger Kristian Hansson.