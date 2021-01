Stort intresse för bygge av attefallshus i Kungsbacka

- Vi har fått in över 2047 ärenden under år 2020. Det har aldrig varit så många ärenden in tidigare, säger Hanna Ståhl, verksamhetschef för bygglovavdelningen, säger Hanna Ståhl som är verksamhetschef för bygglovsavdelningen, i ett pressmeddelande.

Ärendemängden ökade med cirka 20 procent under andra halvan av året jämfört med 2019. Det innebär cirka 200 fler ärenden.

Gäller även enbostadshus

Anmälan av bygglov, som till exempel attefall, ökade med drygt 30 procent jämfört med 2019. Andra vanliga saker man söker bygglov för är utvändig ändring, tillbyggnad och nybyggnad av enbostadshus.

Under året har bygglovavdelningen i Kungsbacka kommun tagit beslut i mer än 2000 ärenden.