Tågtrafik ställs in på grund av snöoväder

Ett snöoväder har dragit in över länet. Tågtrafiken mellan Halmstad och Värnamo ställs in under tisdagen.

SMHI har sedan tidigare utfärdat en klass 1-varning för snöfall i Halland. Snöandet väntas avta under tisdag förmiddag. Tågtrafiken har ställts in från 04.30 till 14.00 mellan Halmstad och Värnamo enligt Trafikverket. Orsaken är vädervarning och efterföljande avsyning av sträckan. Resenärer uppmanas kontakta sitt resebolag för information om ersättningstrafik. Trafiken kan påverkas på dessa stationer: Halmstad, Bredaryd, Forsheda, Kinnared, Landeryd, Oskarström, Reftele, Smålandsstenar, Torup, Värnamo Dela Dela

