Blötsnö väntar Halland – farligt för redan höga flöden

Under de senaste dagarna har Halland lidit av höga vattenflöden. SMHI utfärdade under söndagen en klass 3-varning för Lagan och Nissan. Nu är även blötsnö på väg in över länet.

– Den kommande veckan har vi flera mindre men lite mer samlade lågtryck som ska passera precis över det här området. Både regn och blötsnö som förmodligen kommer att smälta och rinna ner i de här vattendragen. Det är inte helt optimalt, alltså, säger SVT:s meteorolog Nitzan Cohen. Se klippet ovan för att höra meteorologen Nitzan Cohen berätta mer.

