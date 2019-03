Toppenstart på elitseriekval för Frillesås bandy

– Jag tycker att vi gjorde en väldigt bra första match. Det var lite nervöst eftersom vi haft ett speluppehåll på två och en halv vecka, men vi visade att vi var ett nummer större, säger Mattias Johansson, mittfältare och assisterande tränare.

Adrian Emretsson gjorde första målet bara tre minuter in i matchen. Några minuter senare var ställningen 0-2 till bortalaget efter mål av Fredrik Brandin. Drygt en kvart in i första halvlek var det hemmalagets ett mål och kort därefter kvitterade Nässjö IF. Men Lukas Norrman hämtade upp Frillesås ledning och första halvlek avslutades med ställningen 2-3.

Nu väntar AIK på hemmaplan

Andra halvlek dominerades av bortalaget. Efter mål av Adrian Emretsson och Johan Grahn slogs slutreslutatet 2-5 fast.

– En sådan här bra start betyder att vi kan släppa ner axlarna lite och ladda om inför morgonens match, säger Mattias Johansson, och syftar på söndagens hemmamöte med AIK.

– Det är ett lag vi aldrig tidigare mött, med flera gamla stjärnspelare. Så det gäller att vara rejält taggade från start.