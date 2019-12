Personal ska vara på plats nu och försöka lösa trädet som blockerar väg 559 från Skällås till Simlångsdalen i båda riktningar.

I övrigt ska blåsten inte ha orsakat några större problem under natten i Hallands län, enligt Trafikverket.

Under söndagskvällen utfärdade SMHI en Klass 1-varning för hårda vindar, och tågtrafiken mellan Varberg och Borås ställdes in till följd av hårda vindar. Under måndagsmorgonen hade vädret lugnat sig och tågtrafiken var igång som vanligt igen.