Två män åtalade för flera bilbränder i Varberg

Under torsdagsförmiddagen lämnades åtalet in mot de två unga män som misstänks ligga bakom flera av de bilderbränder som var i Håsten i Varberg, under våren.

Av de närmare 70 bilar som brann under våren misstänks de två männen ligga bakom fem av dem. I samband med en brand på Ica Hajen kunde polisen identifiera och gripa männen.

– Vid förhör av de båda männen har man kunnat gå tillbaka i tiden för att se om de haft någon koppling med bränderna som inträffat under våren. Den kartläggningen visar att det finns tillräckliga skäl att väcka åtal för fyra av bilbränderna, säger kammaråklagare Gisela Sjövall till SVT Nyheter Halland.

Branden på Ica hajen samt tre av bilbränder misstänks som grov morbrand av de sammanlagt fem bränder de båda männen är misstänkta ligga bakom.

Rättegångsdagarna kommer att inträffa inom knappt två veckor men vilka dagar det blir är ännu oklart.