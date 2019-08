Väktare sätts in på första skoldagen

Vid åttasnåret under måndagen, ringer skolklockan in och den första dagen på terminen drar igång för många halländska barn. Vid en första syn ser kanske skolgården exakt likadan ut, som när den lämnades i början av juni. På F-6 skolan, Knäredsskolan i Laholm, kommer dock barnen mötas av en annorlunda syn i form av en eller två väktare.

– På grund ut av den hotbild som finns och utifrån den information som skolan fått, finns det anledning att vidta vidare åtgärder. Därför har vi i ett förebyggande syfte valt att sätta in väktare på skolan, säger Richard Mortenlind, utbildningschef i Laholms kommun.

”Ingen anledning att vara oroliga”

På Knäredsskolan går ungefär 200 elever och under dagen kommer rektorn samt lärarna, prata med eleverna om varför de finns väktare på skolan.

– Det finns ingen anledning till att vara oroliga. Vi vidtar denna åtgärd för att kunna ge en god trygghet och säkerhet runt skolan, säger Richard Mortenlind.

Om det kommer sättas in väktare fler dagar är något som skolan tillsammans med utbildningschefen kommer att bedöma under dagen, och information beräknas komma senare under måndagen.