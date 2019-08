Winslet släktforskar — hittar svenska rötter i Halland

Kate Winslet besöker Halland för att leta efter sina rötter i BBC:s ”Who do you think you are?”. I våras tog Hollywoodstjärnan bland annat en cykeltur i Valinge utanför Varberg.

I släktforskningsprogrammet ”Vem tror du att du är?” får kändisar hjälp att leta upp sina förfäder och följa deras historier. Nu har skådespelaren Kate Winslet hittat sin svenska anfader i den brittiska versionen av programmet. Men stjärnan får enligt brittiska medier kritik för att hon blir ”för känslosam” i programmet. Det är i Halland som ”Titanic”-stjärnan hittar sina rötter, då hennes morfars farfars far var stalldräng på Sperlingholms gods utanför Halmstad, skriver Hallands Nyheter. Winslet blir tårögd när hon får veta att han dömts till 70 piskrapp för att ha stulit potatis i början av 1800-talet. I Valinge besökte den brittiska skådespelerskan ett båtsmanstorp från 1800-talet för att bilda sig en uppfattning om hur hennes morfars farfars far bodde. ”En lång rad fattiga människor” Hans sonson Alfred var den som emigrerade till Storbritannien och sedermera blev framgångsrik skräddare på Savile Row i London. Kate Winslet får även kritik i hemlandet för att överdriva det faktum att hennes förfäder var fattiga arbetare. – Jag kommer från en lång rad fattiga människor på båda sidor av släkten. Det förklarar kanske varför jag alltid har försökt att förmedla mina föräldrars värderingar till mina barn, säger hon till Radio Times. Kate Winslets mamma gick bort 2017 och hade innan sin död uppmanat dottern att ta reda på mer om deras svenska anor, berättar Winslet i intervjuer. I klippet ovanför kan du se en liten bit av programmet där Kate Winslet befinner sig utanför Varberg Dela Dela

