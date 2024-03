200 kilo cannabis hittades i lönnutrymme i lastbil – förare får fängelse

Mannen kom med lastbil till Helsingborg via färjan från Helsingör i september förra året. Han togs in för tullkontroll och där hittades stor mängd cannabis och kokain i ett lönnutrymme under lastbilens flak.

Värdet uppges vara drygt 30 miljoner i gatuledet.

Narkotikan togs i beslag utan att föraren visste om det och han fick sedan köra vidare in i Sverige samtidigt som spanade följde efter honom.

Tullpersonal reagerade på en stor metallåda under flaket som var ditsvetsad. För att kunna lyfta på flaket var de tvungna att skruva bort muttrar och vrida om nyckeln till huvudströmbrytaren. Då hittade de stor mängd narkotika i lönnutrymmet. Foto: Polisens förundersökning

Textmeddelande som bevisning

Mannen körde upp till Stockholm och skrev på vägen dit textmeddelande till någon att han trodde att en bil följde efter honom. Han fick då tips om en advokat.

Mannen ska också ha skrivit: “Snälla skit i meddelande, skriv inte resten av dagen till mig. Snälla jag ska bara landa/lugna ner mg nu. Jag kan inte hinna med bilen nu att lasta den bror. Du vet vilka problem jag har nu. Ett helvete.”

Efter att ha kört till Stockholm vände han söderut igen där han sedan greps.

Får drygt sex års fängelse

Mannen nekar till brott och menar att han varit ovetandes om att det fanns narkotika i bilen.

Men enligt Helsingborgs tingsrätt är det osannolikt att mannen inte skulle känt till detta, bland annat på grund av de text- och ljudmeddelanden som finns som bevisning och att han var registrerad ägare till den ombyggda lastbilen.

Nu döms han för synnerligen grov narkotikasmuggling till sex år och sex månaders fängelse samt utvisning och förbud att återvända till Sverige.