Boendebristen för hemlösa i Landskrona tillfälligt löst – framtiden fortfarande osäker

Kolet, som har tolv platser, är det enda akutboendet i kommunen som tillåter personer som befinner sig i ett missbruk. När lokalen fick stängas satte man som akut åtgärd in sju extra sängar på Akutbo Västra Fäladen.

Men på grund av boendets nykterhetskrav kunde de flesta av platserna ändå inte fyllas.

Under den senaste veckan har flera personer därmed haft det svårt att hitta någonstans att bo, men nu har kommunen tagit fram en preliminär lösning. Från och med onsdag kommer Kolet att ha sin verksamhet i de lokaler som tidigare tillhörde Akutbo Engelbrekt, som har varit stängt sedan i mars.

– De flesta från Kolet har sovit utomhus för de har inga andra möjligheter. Därför känns det jätteskönt att man har löst det. Även att de får komma in till stan istället för att vara i lokaler på ett industriområde, säger Pia Lejonquist, behandlingsassistent på Akutbo Västra Fäladen.

Långsiktig lösning saknas ännu

Hur problemet ska lösas längre in i framtiden är däremot oklart. Just nu ses det över hur omfattande skadorna på Kolet är, och man har endast tillgång till lokalerna på Engelbrektsgatan under en begränsad tid.

– Vi har ett hyresavtal som sträcker sig till och med februari. Vi får se hur det blir efter det, men vi måste ha en permanent lösning i alla fall, säger Torbjörn Brorsson (M).

