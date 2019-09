Fartyget fortfarande på grund – ska tömmas på olja

Under gårdagen undersöktes fartyget med hjälp av Kustbevakningens dykare. De fann inga skador på skrovet men hittade däremot en del stenar på sandbottnen kring fartyget. De kan skada skrovet när fartyget dras loss.

Under dagen har myndigheterna på plats därför beslutat att tömma lastfartyget på 25 kubikmeter bränsle innan en bogsering kan genomföras.

– Vi vågar inte dra loss den då det kan gå hål i båten. Just nu väntar vi på en pråm så vi kan pumpa upp den dieselolja som finns i bottentanken. Tanken ligger precis där båten står på grund, säger Michael Johansson, sjöfartsinspektör från Transportstyrelsen.

Spela Fartyg har gått på grund Foto: Mikael Nilsson

Bogseringsbåtarna är på plats

De två bogserbåtarna som ska dra upp det ryska lastfartyget är från Danmark.

– En av bogserbåtarna ligger här bredvid och väntar och den andra är just nu och hämtar pråmen i Landskrona, säger Michael Johansson.

Båtarna som ska dra upp fartyget har inte varit lätta att få tag i.

– De måste vara precis rätt storlek, därför har vi fått vänta, säger Michael Johansson.

Ett omfattande arbete har gjorts för att ta reda på hur man på bästa sätt ska bogsera det 82 meter långa fartyget. Foto: Michael Johansson

Bärgning kan dröja till morgondagen

Arbetet med att pumpa olja startar under eftermiddagen och väntas ta fem timmar. Efter det kan båten bogseras men det är något man helst gör när det är ljust ute.

– Vi vill få undan båten så fort vi kan så bärgningen kommer troligen att ske imorgon bitti, säger Michael Johansson.

Han har själv befunnit sig på fartyget sedan i onsdags och övervakat arbetet.

En ny kapten har anlänt

Den ryska besättningen är fortfarande kvar på fartyget, utom kaptenen som är anhållen misstänkt för bland annat sjöfylleri. Han har nu ersatts av en annan befälhavare.

– Det anlände en ny kapten igår kväll som kommer från Polen. Han har varit på båten förut så han han känner till rutinerna, säger Michael Johansson.

Vad händer med båten efter bogsering?

– Då går vi in till kaj 700 i Helsingborgs hamn och genomför ytterligare en dykarundersökning. Den tidigare undersökningen var bara ett observationsdyk där de aldrig går in under båten, säger Michael Johansson.

Därefter ska ett team från Gibraltar göra en undersökning av säkerheten ombord och senare tas beslut om när båten får åka vidare.