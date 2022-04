En död efter tumult i Landskrona – boende i området: ”Förvånad att det skedde mitt på dagen”

Det var vid 15-tiden som två män hittades skadade utomhus i bostadsområdet Koppargården i Landskrona, efter att polisen fått larm om bråk. På platsen befann sig flera personer och därefter ska tumult ha uppstått.



Den ena mannen avled senare under kvällen till följd av sina skador. Den andre klarade sig med lindriga skador.



– Vi har pratat med honom och vi fortsätter att samla in vittnesuppgifter och sammanställa allt, säger utredningsledaren Paul Hurtig.



Under söndagen hade avspärrningarna tagits bort och ingen person är gripen för mordförsöket.

”Hörde att det var avspärrat”

Karolin Carlberg, som bor i närheten av brottsplatsen, var med ute på promenad med sin sambo och hund. De fick inte komma in i lägenheten förrän halv nio på kvällen.

– Det var min syster som ringde och sade att det var avspärrat och då blir man orolig. Det är väldigt många barn som springer runt omkring här, säger hon.



Maria Jönsson har bott i området i 40 år och säger att hon känner sig trygg i området.



– Jag blev jätteförvånad att det hände här.