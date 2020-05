Cityföreningen i Helsingborg: ”Det finns ljusglimtar”

Branschorganisationen Svensk handel följer utvecklingen för sina medlemmar under den pågående corona-krisen. Flera enkäter har skickats ut under de senaste veckorna. Den senaste enkäten besvarades av 700 slumpvis utvalda medlemmar i Sverige. Frågan som ställdes var hur mycket omstättningen under innevarande vecka förändrats jämfört med samma tid i fjol.