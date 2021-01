Efter smittspridningen – lågstadiet på Åstorpsskola öppnar igen

På grund av flera fall av covid-19 på Hyllinge skola i Åstorp beslutade kommunen i fredags att stänga undervisningen för förskoleklass till tredjeklass mellan måndag och onsdag denna veckan.

Under onsdagen hölls ett krisledningsmöte där kommunen beslutade att lågstadiet kan öppna igen redan imorgon torsdag.

– I dialog med Smittskydd Skåne har vi tagit det beslutet. Vi har gått igenom de fallen som har varit positiva och de är samtliga tillbaka i tjänst imorgon säger Per-Olof Ganestam, rektor Hyllinge skola.

Flera negativa provsvar

Flera från personalen som haft symptom har även fått tillbaka negativa provsvar.

– Jag är superglad att vi kan öppna skolan imorgon, säger Per-Olof Ganestam.

Hur många det var från personalen som testats positivt för covid-19 vill inte rektorn gå in på.

– Jag kan inte gå in på det i detalj men det var en grupp, säger han.

De lokaler som använts av F-3 och fritidshemmet har även sanerats under onsdagen av en extern entreprenör.

Kompensation för förlorad undervisning under de tre stängda dagarna planeras in under våren.

