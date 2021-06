Advokatens larm: Funktionsnedsatta riskerar missgynnas i rättssalen

Det finns idag inga allmänna riktlinjer för hur svenska domstolar ska ta hänsyn till exempelvis funktionsnedsättningar eller andra saker som kan påverka ett förhör, men det finns verktyg som rättens ordförande kan använda för att underlätta för förhörspersonen.

Det kan handla om att ha pauser, säkerställa ett bra samtalsklimat, låta förhörspersonen ta sin tid, begränsa antalet åhörare under förhöret eller låta vissa speciella personer lämna salen under just det förhöret.