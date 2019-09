Sju bilar skadade efter bilbränder i Helsingborg i natt

Sedan 1 januari i år har polisen fått in 62 anmälningar om bilbränder i Helsingborg. Under samma period förra året fick de in 79 larm.

Här är larmen från den senaste månaden:

31 Augusti – Östra Sandgatan

Två bilar utbrända och två med brandskador

3 September – Rökullavägen

En bil brandskadas

6 September – Rosenbergsgatan

En bil utbränd och en med brandskador

12 September – Viktoriagatan

En bil utbränd och två med brandskador

13 September – Viktoriagatan

En bil brandskadas

17 September – Fältarpsvägen

En bil brandskadas