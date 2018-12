Helsingborgsgymnasten som gör det ingen annan klarar

– Det är fantasi, jag provar mig fram. Det börjar lite som ett skämt ”kan du göra så här?” och så provar man, säger Antonio Paul Cordua, som kan göra volter som ingen annan, till SVT Sport.

18-åringen tävlar i truppgymnastik för Helsingborgsklubben GF Fram och har redan nått landslaget.

– Det är en barndomsdröm. Jag är tacksam att jag fått chansen att vara med, säger han.

Började som tvååring

Han var bara två år när de första stapplande stegen togs på gymnastikmattan, och har i princip sedan dess tillbringat all sin fritid i Gymnastikens Hus i Helsingborg.

I dag varvar Cordua gymnastik med att träna barngrupper och gå i skolan. Det blev dock ingen idrottslinje för Sveriges mest talangfulla truppgymnast, utan teknisk linje. Det kan också ge resultat i idrotten.

– Man börjar tänka mer när man har till exempel fysik. Man funderar på hur det fungerar när man springer in i en trampet med kraften, säger han.

Skadad på JSM

Under helgens tävlingar i JSM skulle Paul Cordua försöka sig på att göra de hopp på tävling som han sätter under träning. Dessvärre skadade han sig innan hans ens hade försökt och rehabiliterar just nu skadan efter ett brutet vadben.