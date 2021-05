Här ordnar unga tipspromenad på äldreboendet i Helsingborg

På Ung Omsorg jobbar ungdomar i team med att besöka ett äldreboende på sin ort några timmar på helgen och göra sociala aktiviteter tillsammans med de äldre. Sedan några veckor tillbaka är verksamheten igång i Helsingborgs kommun och intresset från de unga har varit stort.

– Det är många unga som vill ha de här jobben. Vi hade över 800 sökande till de 120 platserna så det är superkul att unga verkar intresserade av att träffa stadens äldre och kunna tillföra lite extra guldkant, säger Benjamin Kainz, grundare av Ung omsorg.

Livianne Lesmac är en av ungdomarna vid lördagens tipspromenad på Romare stiftelse vårdboende.

– Jag gillar att jobba med människor, att prata med dem och få reda på saker som de varit med om och deras intressen. Egentligen bara att vara med dem i helhet sen spelar det egentligen ingen roll vad vi gör så länge vi har kul och de äldre har det kul, säger hon.

Skapar intresse för vårdyrket

Kommunen beslutade redan för två år sedan att köpa in tjänsten för 3 miljoner kronor per år men på grund av pandemin kunde verksamheten inte sätta igång förrän under våren.

– Vi är jätteglada över att det nu är igång. Det här blir ett sätt för ungdomar att möta de äldre, överbrygga generationsskillnaderna och skapa ett intresse för det här viktiga yrket, säger Lars Thunberg (KD), ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Helsingborg.