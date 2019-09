Prästen Magnus har hockeyarenan som arbetsplats

Idag klockan 18 är det nedsläpp i SHL-premiären mellan Rögle och Jönköpingslaget HV71. Matchen spelas i Catena Arena i Ängelholm och även om Magnus Lennartsson har en sittplats strax bredvid hemmaklacken händer det att han smiter över till ståplatsläktaren och tar ton för att stötta laget.

Men han är knappast ett obekant ansikte för någon i klubben. Förutom ett supporterskap som sträcker sig från barndomen är han sen några år tillbaka aktiv i klubben även i sin yrkesroll.

– Kyrkan rent generellt står för mycket tänk och en syn på människan som är väldigt positiv i alla sammanhang, säger Magnus Lennartsson. Idrotten har väldigt mycket att ge till kyrkans värld också.

Satsar på nytt slutspel

Rögle går in i det nya SHL-året med en stark försäsong bakom sig. Under tisdagens genrep stod assisterande kaptenen Ted Brithén för ett hattrick som ledde laget till seger och faktum är att sex av sju träningsmatcher har slutat med just vinst till Ängelholmarna.

– Vårt mål är först och främst att bli bättre än förra året, säger Ted Brithén. Vi började ju inte så bra då. Hade vi börjat bättre än vad vi gjorde hade vi slutat högre upp i tabellen. Vi siktar på att gå till kvartsfinal direkt, sen får vi se hur det bär där.

Ted Brithén gjorde tre mål i genrepet – men är ödmjuk inför SHL-premiären. Foto: Cecilia Hedlund

Men försäsong är försäsong, betonar Ted Brithén, som nu gör sin tredje säsong i den grön-vita tröjan sen han kom tillbaka till moderklubben efter några år i HV71. Några viktiga år då han både samlat landslagsmeriter och tagit SM-guld med Jönköpingslaget. Nu är det hans tidigare klubb som står mellan Rögle och tre poäng i säsongspremiären.

– Jag är rätt säker på att det kommer vara högljutt och bra publik. Stämningen under slutspelet förra året är bland det häftigaste jag varit med om och det kommer nog bli något liknande på lördag.

Tror på sitt lag

Hockeyprästen Magnus Lennartsson är säker på att det kommer gå bra för Rögle i år.

Om det går dåligt, svär du då?

– Är det något jag inte tycker om kring detta livet så är det den riktigt tråkiga hatarkulturen, avslutar Magnus Lennartsson. Jag vill vara med och lyfta fram – men jag kan reagera väldigt starkt när det går emot.