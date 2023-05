Chatt: Hus i klassiskt eller modern stil – vad tycker du?

Anna • Jag saknar hantverket i dagens postmoderna arkitektur. Visst innehåller element som betong, träinslag och koppardetaljer. Men det byggs för snabbt, för slarvigt. Den klassiska stilen får lov att ta sin tid, ta plats på ett annat vis. Jag skulle även önska hållbarare material som emalj- handfat och badkar. Akryl som oftast används i nybyggnationer har enligt mig inte samma kvalitet som emalj. Om man valde att bygga i klassisk stil hade man även haft möjligheten att blanda in andra aktörer än enbart kommun, byggherre och arkitekt. Klassisk stil hade kunnat få aktörerna att samarbeta med hantverkare, konstnärer och personer som jobbar inom hållbarhet. Konstnärer för detaljarbete/väggdekorationer, hantverkare som har erfarenheter av att jobba med tegel etc och personer inom hållbarhet för att få in material som kommer hålla för generationer framöver.