Man hittad död i bil söder om Landskrona

10.55 fick polisen samtal från en uppringare om en livlös man i en bil i en ort söder om Landskrona.

– Vi är på plats i Häljarp i ett ärende som liknar det i Bromölla tidigare idag. Alltså där vi hittat en död man i en bil och ännu inte har kunnat fastställa dödsorsak eller om något brott ligger bakom dödsfallet, säger Calle Persson.

Teknisk undersökning väntar

Polisen har spärrat av platsen i väntan på teknisk undersökning. Polisen kan ännu inte utesluta att något brott ligger bakom dödsfallet.

– Just nu finns det ingenting som tyder på det, men vi har inte avfärdat möjligheten. När det finns oklarheter som i det här fallet följer vi proceduren att göra en teknisk undersökning. Om det sedan skulle uppstå misstanke om brott får utredningen visa, säger Calle Persson.



Tidigare under söndagen gick polisen ut med att de hittat en död man i en bil även i Bromölla. Även där är platsen avspärrad för en teknisk undersökning som väntas genomföras under eftermiddagen.

– Teknikerna är på väg till Landskrona och den tekniska undersökningen kommer att genomföras under dagen, säger polisens presstalesperson Evelina Olsson.



Finns det några tecken på vad mannen kan ha dött av?

– Inte ännu. Hade det handlat om till exempel yttre våld hade vi haft en annan rubricering av ärendet. Här handlar det om en man som hittats död utan att det går att fastställa varför, säger Evelina Olsson