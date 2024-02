Mellobandet ingrep vid hundattacken i Örkelljunga: ”Fattade att det var allvarligt”

Smash into pieces Melodifestivalen-resa fick en oväntad början i samband med att bandet stannade till i Örkelljunga. Hör dem berätta mer om händelsen i klippet. Foto: SVT/Renato Rakonic

Under onsdagen blev en kvinna allvarligt skadad efter att ha attackerats av en hund i Örkelljunga. I närheten befann sig bandet Smash into pieces, som fick rycka in och hjälpa kvinnan.