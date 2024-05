Militär stannade för att äta hamburgare i Landskrona – automatvapen stals ur bilen

Mannen, som nekar till brott, menar själv att han inte ville väcka uppseende på restaurangen genom att ta med sig vapnet in. Därför hade han dolt det under en skyddsväst och gömt det under passagerarsätet. Bilen var låst och han menar att han hade uppsikt över den.

Därför fick han en chock när han kom ut till bilen efter måltiden. En ruta var krossad och den kompletta AK5:an med tillhörande ammunition samt skyddsvästen var försvunnen.

Händelsen ägde rum i oktober förra året, men nu har den fått rättsliga följder.

Militären har nu åtalats och ställts inför rätta för tjänstefel vid Lunds tingsrätt och enligt ett dokument från Försvarsmakten kan han komma att förlora jobbet om han döms enligt åtalet.

”Bevisligen hade de inte uppsikt”

Enligt Försvarsmaktens egen handbok för hur man ska hantera vapen på resa kan man förvara huvuddelen av vapnet dold i en bil men den så kallade vitala delen, som kan monteras av, bör hållas under konstant uppsikt.

– Utredningen visar att bilen inte har varit under uppsikt konstant, de har varit i restaurangen en längre tid med ryggen till samt även haft toalettbesök, säger målets åklagare Love Lundin.

Oklart var vapnet är idag

Är det så att ett automatvapen som tillhör den svenska Försvarsmakten just nu är i kriminella händer?

– Den typen av spekulationer låter sig inte göras inom ramen för den här utredningen, men det är klart att det är allvarligt när så kraftfulla vapen hamnar i fel händer, säger åklagare Love Lundin.

SVT har sökt mannens advokat.

Men hur borde militären ha gjort med vapnet när han blev hungrig? Se klippet ovan.