Naturfotografen Erik Lund visar upp Söderåsen i ny utställning: ”Speciell energi”

Den fuktiga mossan är mjuk under dina fingertoppar. Bäckens vatten är kallt när det strilar mellan dina tår. I luften hänger doften av fallna löv från trädkronorna som sträcker sig mot himlavalvet ovan. Med bilden ”Själafallet” hoppas naturfotografen Erik Lund föreviga ett av naturens under – och föra upplevelsen rakt in i utställningshallen.

– Vår önskedröm är att ta naturen till de som inte kan ta sig ut i naturen själva. Om man vistas i naturen så mår själen och kroppen bra, men också om man tittar på trevliga tavlor så kan man få samma effekter, berättar han.

”Känner en speciell energi här”

Tillsammans med partnern Marie Larsson skapar Erik Lund tavlor och konstverk som ska fånga Söderåsens speciella energi. Under juli finns utställningen av Söderåsen Konst tillgänglig i Röstånga turistinformation, men flyttar vid månadsskiftet till Naturum i Skäralid.

Söderåsen har en speciell plats i Erik Lunds hjärta, men det är en känsla som är svår att sätta ord på. Han beskriver Söderåsen som sitt själahem – det är när han strövar genom dessa områden som han finner sin inspiration.

– Jag känner en speciell energi här uppe som jag inte känner någon annanstans. När man kommer upp hit är det som att man kommer hem.

Utöver Själafallet finns andra landskapsbilder som ”Gille i Bergakungens sal”, ”Hjortsprånget” och ”Dimmornas ås”. Centralt för hans fotografier är nordisk folktro och naturens energier.

Följ med Erik Lund till Söderåsen i klippet ovan.