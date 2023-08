Pernilla slog världsrekord på löpband: ”Mår som jag förtjänar”

Det är en trött och sliten Pernilla som svarar i telefonen på lördagseftermiddagen. Världsrekordet hon planerat och kämpat för är nu hennes.



– Jag mår som jag förtjänar, säger Pernilla Otto, som genomförde löpningen i Förslöv i Skåne.

Hon beskriver att hon har ont i smalbenen och att fötterna har blåsor efter löpningen. Dagarna har trots allt gått fortare än hon trott och nu har en känsla av tomhet infunnit sig – när allt är över.



– Jag förstår inte riktigt vad som har hänt, man vet inte innan om man kommer klara det eller inte, säger Pernilla Otto.



Planen var att springa 730 kilometer för att ha lite marginal mot det tidigare rekordet – och det lyckades hon med.

Lite sömn och mat

Vid ett tillfälle under löpningen höll hon på att ge upp. Fyra dagar in sackade hon ihop på löpbandet och hennes team var tvungna hjälpa henne. Efter sömn och mat var hon tillbaka på benen. Men för en stund hann hon tänka att loppet är över.



Under de sex dagarna som Pernilla sprungit har hon sovit omkring två timmar per natt. Den första dagen sov hon bara 15 minuter. Och energi har hon främst fått genom sportdrycker. Trots lågt energiintag har Pernilla sprungit 12 mil om dagen.

”Kommer bära med mig detta länge”

–Det tar mycket kraft, men det kommer vara värt det, säger Pernilla Otto om sitt rekordförsök. Se henne på löpbandet och hör henne berätta mer i klippet ovan. Foto: Josefine Krischausky/SVT

Nu ska hon vila och förhoppningsvis äta god mat med de människor hon haft kring sig under loppet. Om hon kommer ta sig an något annat världsrekord är för tidigt att säga.



– Nu ska jag njuta och hoppas på att jag inte får några fler knäppa idéer, säger Pernilla Otto.



Se när Pernilla började löpningen i klippet nedan: