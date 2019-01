Polisen får JO-kritik för inlägg på sociala medier

Polisens närvaro på sociala medier är inte helt okontroversiell. Somliga inlägg balanserar på gränsen för vad som är lämpligt för polisen som myndighet att kommunicera.

I början av januari 2018 delade Helsingborgspolisen ett inlägg om en husrannsakan: ”Väl inne ropar chefen på oss och pekar på en tavla i vardagsrummet. Vi ler och nickar förstående. Bilder på Tony Montana, Scarface, Ni vet. Där Tony finns, där finns narkotika och vapen. Det slår aldrig fel.”

Say hello to my little friend...

Vidare redogörs för att de mycket riktigt hittat såväl vapen som misstänkta droger i lägenheten. Slutligen lägger man till:

”Mannen grips. Vi följer ärendet med spänning då nya regler 2018 innebär obligatorisk häktning vid vapenbrott. Hoppas åklagaren och Tingsrätten är med oss på noterna. Say hello to my little friend...”

I ett uppföljande inlägg ställer sig polisen frågande till tingsrättens bedömning att inte häkta den misstänkta.

Kritik från Justitieombudsmannen

Nu får polisen kritik från JO. Delvis på grund av tonen, som JO anser vara den raljerande och nedlåtande men även för att vara ensidigt och missvisande gällande reglerna för häktning och domstolens roll i en rättsstat. Så här skriver JO:

”Sammantaget lever de anmälda inläggen inte upp till de krav på saklighet och opartiskhet som måste ställas på polisens medverkan i sociala medier och Polismyndigheten ska kritiseras för det.”

Godtar kritiken

Polismyndigheten svarar i yttrande till JO att man har förståelse för kritiken – att det språkbruk och den attityd som fanns i inläggen låg utanför vad som är acceptabelt. Inläggen togs dessutom efter en tid bort från sidan.

Både JO och Polisen i Nordvästra Skåne ser det som positivt att diskussioner förs om hur polis bör uppträda på sociala medier.

