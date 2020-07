Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd ”Precis lika högtidligt men i smidigare format i denna märkliga tid”, säger prästen Charlotte Winther inför lördagens drop in-dop. Foto: Leonora Toplica/SVT

Sofia Albertina öppnar portarna för drop in-dop

Under lördagseftermiddagen öppnar Sofia Albertina i Landskrona sina kyrkdörrar för drop in-dop. Initiativet kommer efter att familjer varit tvungna att ställa in sina dop under coronapandemin.

– Det har varit en stor efterfrågan, säger prästen Charlotte Winther.

Ett dop brukar vara en av de första stora familjesammankomsterna man har. Men när corona-pandemin slog till så avbokades många dop, framförallt för små barn. – Sedan i mars har vi behövt ställa in mellan 40-50 dop. Jag vet en familj som ställde in bara två dagar innan, säger Charlotte Winther, präst i Sofia Albertina kyrka i Landskrona. Kan få vänta utanför På lördag, mellan klockan 14 och 16, är det möjligt att under smidiga former låta döpa sig själv eller sitt barn. Det enda som krävs är vårdnadshavares tillstånd för den som är under 18 år och svensk legitimation. – Dop-ceremonin är densamma, skillnaden är att vi vill göra det enklare så att man inte behöver ha förberedelser och bjuda in hela släkten, säger hon. Hur förhåller ni er till restriktioner och direktiv? – Golven i kyrkan är märkta för att hålla avstånd och vi har också en regel på max 50 personer i kyrkan. Man ska även vara beredd på att man kan få vänta utanför ett tag om man har med sig familjen eller släkten, säger hon. Golvet i kyrkan är märkt för att hålla avstånd och vissa sittplatser har spärrats av. Foto: Leonora Toplica/SVT Förväntar ni många besökare? – Det är redan en tre, fyra familjer som har hört av sig så vi hoppas på en lång arbetsdag på lördag, säger Charlotte Winther. Dela på Facebook Dela på Twitter

