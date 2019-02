Rebecka Karlsson från Helsingborg är revansch sugen Foto: TT

Rebecka Karlsson får en ny chans i melodifestivalen

Under lördagskvällen ställde Rebecka Karlsson från Helsingborg upp med låten Who I Am i melodifestivalen. Hennes framträdande räckte inte ända fram till finalen, nu får hon ladda om till andra chansen.

– Det kändes så bra jag är jättestolt över mig själv. Nu vill jag bara ha mer, säger Rebecka Karlsson. Hon är en av de yngre tävlande i melodifestivalen, med sina 18-år ställde hon sig framför publiken Leksand. – Jag är van vid tv och sjunga inför publik, så åldern har inte varit något negativt för mig, säger hon. Revansch Lördagen den andra mars kommer Rebecka Karlsson få en ny chans att ta sig till finalen, då är det dags för andra chansen i Nyköping. – Nu kan folk höra låten igen så det är bara positivt att få komma till andra chansen. Jag är sjukt revansch sugen, vem vet jag kanske ändrar lite i framträdandet också, säger hon. Hur var firandet efter melodifestivalen? – Vi hade hur roligt som helst, vi skrattade och dansade hela natten. Budskapet Rebecka Karlssons låt Who I Am handlar om hennes uppväxt och hur man ska våga höja rösten och säga vem man är. – Man ska aldrig sluta kämpa, jag hoppas verkligen att låten har nått personer som känner att de inte orkar kämpa, säger Rebecka Karlsson. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!