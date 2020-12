Fortsatt ökning av coronafallen i nordvästra Skåne

Smittspridningen av coronaviruset fortsätter att öka i Nordvästra Skåne.



I Helsingborg har totalt 9118 personer konstaterats smittade under året. Enligt Folkhälsomyndighetens siffror för julveckan som presenterades under onsdagseftermiddagen, hade Helsingborg 1061 nya fall av covid-19 – lika många som veckan innan. Detta motsvarar 72 nya sjukdomsfall per 10 000 invånare.

Landskrona har totalt haft 2399 fall av covid-19. Förra veckan hade kommunen 87 nya sjukdomsfall per 10 000 invånare, vilket är den högsta siffran i Nordvästra Skåne och 8:e mest i Sverige enligt Folkhälsomyndighetens sammanställning.

Enligt Region Skånes siffror från onsdagen är 93 personer inlagda på Helsingborgs lasarett – 86 på vårdavdelning och 7 personer på iva.

Helsingborgarna om jul och nyår med coronarestriktioner

SVT Nyheter Helsingborg gav sig ut på stan för att höra hur helsingborgarna hanterar coronarestriktionerna under julledigheten.

– Det är svårare detta året. Man blir rädd, så man är inte lika fri som andra år, säger Muri Ido Ismail.

– Det blir inget umgänge på nyår i år, säger Patrik Kimerud.



Hur känns det?



– Det är ett år. Sen är det inget mer, säger han.

Se mer av Helsingborgarnas tankar om coronarestriktioner under jul och nyår i klippet ovan.