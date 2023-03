Skånetrafiken om ovädret: ”Det är inte en vanlig resdag”

Redan under måndagen började varningar rulla in för ovädret som skulle dra in över Sverige. Under dagen har det fortsatt varit oroligt i hela Skåne och nu förbereder sig Skånetrafiken för kvällen då vinden beräknas tillta.

– Vi tror det kommer bli värst i nordvästra Skåne och norra delen av Österlen, säger Magnus Andersson, verksamhetsjour SKånetrafiken.

Mindre olyckor har inträffat

Två järnvägslinjer i Skåne har stängts av, den ena mellan Helsingborg, Tekomatorp och Eslöv. Den andra mellan Ystad och Simrishamn.

Än så länge verkar inga större olyckor ha skett och ingen ska ha kommit till skada i kollektivtrafiken.

– Det har varit mindre olyckor med regionbussar inblandade men lyckligtvis av mindre karaktär. Ett besvärligt väglag i kombination med vind och bekymmer med andra trafikanter, säger Magnus Andersson.