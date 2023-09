Unghunds- och ungdoms-SM i fårvallning: ”Blivande vallhundsstjärnor”

Intresset för fårvallning har ökat enligt Skånes Vallhundsklubb och i en av tävlingarna med unghundar fanns en övre gräns på 25 år bland förarna.

Enligt arrangören Tomas Westman så är det bara ett fåtal unga vuxna som är intresserade av fårhundsvallning. Därav gjorde de en ungdomstävling och en ordinarie.

– Vi mixar in dem i tävlingarna. Får vi in nytt blod så är de oftast lite äldre, vi vill ha in ungdomarna och att de ska känna sig delaktiga, så kanske de stannar, säger han.

Totalt tävlade 43 hundar och deras hundförare

40 hundar kvalificerades för att vara med, ytterligare 3 unghundar och förare i ungdomsmästerskapet och åldergränsen för de fyrfotade var 3 år.

– Det är de blivande vallhundsstjärnorna som kommer tävla, säger Maria Winberg, funktionär på tävlingen.

Djurägarna Otto och Anna Ramsay ställer upp med sina över 200 får.

”Djurhanteringen vid tävlingar är extremt viktig för att få en bra tävling då fåren är huvudpersonerna. Mår fåren bra mår vi alla bra!” skriver Maria Winberg, angående fårens mående under fårvallningsmästerskapet.