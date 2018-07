Vattenkonsumtionen gick upp igen

Efter att vattenkonsumtionen minskat under förra veckan så steg den igen på söndagen.

– Det är dock normalt för årstiden, det är många sommargäster som växlar precis då, säger AnnaKarin Johansson på NSVA som jobbar med att informera kommuninvånarna även den här veckan.

Bevattningsförbudet gäller fortfarande. Och det gäller hela Båstads kommun, men vid en krissituation så är det Torekov som kommer att bli utan vatten först.

– Många är engagerade, vissa slutar till och med att duscha medan andra fortsätter att ha igång sina bevattningssystem, säger AnnaKarin Johansson.

Totalt sett har vattenkonsumtionen minskat från 10 000 kubikmeter per dygn till drygt 8000 under den senaste veckan. Men även om läget har stabiliserats så menar AnnaKarin Johansson att människor måste hålla nere förbrukningen under hela sommaren.

– Vi får hela tiden in rapporter om folk som trotsar förbudet. Alla måste ta sitt ansvar, säger AnnaKarin Johansson.